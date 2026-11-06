İlyas Yalçıntaş özür diledi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve 110 gün Marmara Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye edilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Hakkındaki iddialara yanıt veren ünlü şarkıcı, dinleyicilerinden özür diledi.

"BUNU GÖSTEREN PAYLAŞIMLAR VAR"

İlyas Yalçıntaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Böyle bir konuyla anılmak hiç istemezdim. Bu yüzden siz değerli dinleyicilerimden özür dilemek istiyorum. Bildiğiniz gibi 4 ay önce ünlülere yönelik yapılan bir operasyon kapsamında tutuklandım ve tam 110 gün Marmara Cezaevi'nde kaldım; 4 ay... Hakkımda yasaklı madde ticareti ve temini suçlaması vardı. Evimde arama yapıldı. Konu basında geniş yer aldığı için detaylara çok fazla girmeyeceğim. Sizler zaten vakıfsınız ama yanlış anlaşılmaya çok açık olan birkaç noktayı da açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Evimin mutfağında bulunan hassas terazi haberlerde ne kadar abartıldı, birçoğunuz biliyorsunuz. En başından beri söylediğim gibi, o terazi besin ve takviyeleri ölçmek için mutfağımdaydı. Yıllardır düzenli spor yaptığımı beni takip edenler bilir; Instagram hesabımda bunu gösteren yıllar öncesine ait paylaşımlar var.

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"O HATAYI BU DÖNEMLERDE YAPTIM"

Ve şunun altını önemle çizmek istiyorum sevgili dostlar: Jandarmanın kriminal raporunda, o terazinin üzerinde hiçbir yasaklı madde izine rastlanmamıştır. Telefonumda yapılan incelemede de bu suçlamayı destekleyen hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştır. Benim yasaklı madde ticareti yapmam bir yana, bunun ihtimali bile absürt. Beni yakından tanıyan herkes böyle bir şeyi asla yapmayacağımı bilir. Ama size karşı dürüst olmak istiyorum; üzülerek söylüyorum, birkaç kez yasaklı madde kullandım. Ünlü olduğum için hep cennet gibi bir hayat yaşadığımı düşünmeyin. Benim de zor zamanlarım, psikolojik olarak çöktüğüm dönemlerim oldu ve o hatayı bu dönemlerde yaptım. Keşke yapmasaydım. Ama ben de bir insanım, hata yaptım yani. Kötü örnek olduysam herkesten samimiyetle tekrardan özür diliyorum.

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"ZORLUKLARA ALIŞKINIM"

Cezaevi sürecini güçlü bir şekilde atlattım, kimsenin şüphesi olmasın. İlkokulu ben yatılı okudum arkadaşlar. Daha o yaşta özgürlükten mahrum olmak nedir, koğuş düzeni nedir, kendine yetmek nedir, tek başına ayakta durmak nedir, o yaştan bilirim. Akabinde 20 yaşında 15 ay askerlik yaptım. Zorluklara alışkınım ben. Bu süreçten çok daha güçlenerek çıktığımdan kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar ifade ettiğim gibi, ben zaten talimliyim. Bugüne kadar sessiz kalmamın tek sebebi de Türk yargısına olan inancım ve güvencimdir. En başından beri bana inanan, yanımda duran siz değerli dinleyicilerime, arayıp halimi soran vefalı dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de sizlerden destek bekliyorum.

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Tabii bir de başıma gelenlere sevinen, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diyenler var. Bu videoyu izlediğinizi biliyorum. Size sadece şunu söyleyeceğim: Ne yaparsanız yapın, güçlü insanları, güçlü ruhları asla yıkamazsınız. Her linç, her nefret beni biraz daha güçlendiriyor, bunu bilin. Hakkımda "10 yıl hapis yatacak" diye manşet atan gazetecilerin, bu açıklamamı da aynı hevesle haber yapmalarını umuyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden konserlerde, yeni şarkılarda buluşmak dileğiyle.