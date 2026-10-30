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        Haberler Magazin İpek Karapınar'ın Instagram hesabı hacklendi

        İpek Karapınar'ın Instagram hesabı hacklendi

        Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olan oyuncu İpek Karapınar'ın 824 bin takipçili Instagram hesabı hacklendi. Oyuncu, hesabından gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda takipçilerini uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 21:28 Güncelleme:
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        Instagram hesabı hacklendi

        Ağustos 2025'te yönetmen Ali Balcı ile evlenen ve mayıs ayında hamile olduğunu duyuran İpek Karapınar, geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Aslan Kuzey'i dünyaya getirerek annelik sevinci yaşamıştı.

        Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan İpek Karapınar, siber korsanların kurbanı oldu. Instagram'da 824 bin takipçisi bulunan resmi hesabı dolandırıcılar tarafından hacklenen oyuncu, sevenlerine seslenerek uyarıda bulundu.

        İpek Karapınar, paylaşımında "Hesabım hacklenmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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        #İpek Karapınar
        #Ali Balcı
        #ünlü
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