İpek Karapınar'ın Instagram hesabı hacklendi

Ağustos 2025'te yönetmen Ali Balcı ile evlenen ve mayıs ayında hamile olduğunu duyuran İpek Karapınar, geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Aslan Kuzey'i dünyaya getirerek annelik sevinci yaşamıştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan İpek Karapınar, siber korsanların kurbanı oldu. Instagram'da 824 bin takipçisi bulunan resmi hesabı dolandırıcılar tarafından hacklenen oyuncu, sevenlerine seslenerek uyarıda bulundu.

İpek Karapınar, paylaşımında "Hesabım hacklenmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.