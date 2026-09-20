İrem Derici karakoldan çıktı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre, İrem Derici önceki gün Nişantaşı'ndaki karakoldan çıkarken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları cevaplayan Derici, "Son zamanlarda sosyal medyadaki yazışmalardan dolayı buradayım" dedi. Hakkında çıkan hamile haberleri ile ilgili Derici, “Ne ara hamile kalabilirim, adam içerideydi Allah Allah, tövbe yarabbim” diyerek çıkıştı.

"BU SEKTÖRDE EN ERDEMLİ YAŞAYAN BENİM"

"Neden size bu kadar satışıyorlar?" sorusuna Derici, "Ben de olsam beni çekemez kıskanır yazardım. Bu sektörde en hızlı yaşayan, en erdemli yaşayan insan benim. Artık insanlara cevap vermekten bıktım. Yine o yüzden karakoldan çıktım" yanıtını verdi.

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"Artık bayılıyorum kendime, hak edene hak ettiği cevabı vermek lazım" diyen Derici "Biri bana, 'Sana bakınca midem bulanıyor' yazmış. Bipleyeceğim küfürleri. Git aynaya bak da kus o zaman. Beni kışkırtıyor, bir de üstüne gidiyor beni şikayet ediyor. Ben hak edene hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.

"SEVDİCEĞİME KAVUŞTUM"

Keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Derici, “Zor bir dönem geçirdik, sevdiceğime kavuştum. Yeni bir ev aldım. Kırk yıl sonra o da çürük çıktı, içini dışını yaptırıyorum. Konseri yapıyorum, paralar eve gidiyor. Bu sene bitmeden o nikahı kıymazsa bu sefer ben karakola onu şikayete gideceğim beni oyalıyor diye" şeklinde konuştu.

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Şarkıcı ayrıca, "39 yaşındayım, 40'ta evleneceğim inşallah. Kimsenin tiribiyle uğraşamam” dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ ANNESİ OLURUM"

"Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna Derici, “İstiyorum istemesine de yaş artık 39 oldu. Artık bakalım olacak mı? Hani ben yumurta dondurma falan da yapmadım. Onun da fiyatı pahalı geldi. Aman dedim ki kısmetimde varsa olur, şimdi bununla mı uğraşacağım dedim. Bakalım, ben isterim çok isterim" yanıtını verdi.

"Dünyanın en iyi annesi olurum, ama ben Rihanna gibi başlarında durmak istiyorum çocuklarımın" diyen Derici, "Hiç büyük konuşmak istemiyorum" diye ekledi.