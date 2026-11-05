Jamie Foxx'un üçüncü, 31 yaşındaki kız arkadaşı Alyce Huckstep ile birlikte ilk çocuğu dünyaya geldi.

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun, eski sevgilisi Connie Kline'dan 32 yaşındaki Corinne ve diğer eski sevgilisi Kristin Grannis'ten 17 yaşında Anelise adında iki kızları var.

Mayıs ayında Foxx'un sevgilisinin ilk bebeğine hamile olduğu haberi ortaya çıkmıştı. Huckstepp, aynı ayın ilerleyen günlerinde Los Angeles'ta gezerken büyüyen karnıyla ilk kez görülmüştü.

Fitness eğitmeni Alyce Huckstep ile Jamie Foxx, Mayıs 2022'den beri ilişki yaşıyor. İkili, Cannes'da bir yatta samimi anlar yaşarken ilk kez birlikte görüntülendiklerinden beri çalkantılı bir ilişki içinde. 2023'te Foxx felç geçirdi ve Huckstepp'in, oyuncunun bu sağlık sorununu atlatırken onun yanında olduğu öğrenildi.

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Üç yıl boyunca ilişkilerini gözlerden uzak tutan çiftin, Ocak 2025'te ayrıldığı haberleri çıktı.

En son Ekim 2024'te Meksika'da bir tatilde birlikte görülmüşlerdi. Aynı yıl Foxx, bir komedi programında beyaz kadınlarla çıkma alışkanlığından kurtulduğunu söylemiş, “Artık beyaz kız yok. Ciddiyim!” demişti.

Ağustos 2025'e gelindiğinde, Foxx ve Huckstepp yeniden bir araya gelmiş ve Los Angeles'ta birlikte görülmüşlerdi.

Foxx, daha önce oyuncu Katie Holmes ile altı yıllık bir ilişki yaşamıştı. İkili, 2019 yazında ayrılık kararı almıştı.

Jamie Foxx, şubat ayında gerçekleşen Grammy Ödülleri'ne her iki kızını da getirmişti