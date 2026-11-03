Johnny Depp'ten yeni Karayip Korsanları mesajı: Hazırım!

Johnny Depp, yeni 'Karayip Korsanları' filminde 'Kaptan Jack Sparrow' rolünü bir kez daha canlandıracak olmasıyla ilgili konuştu. 63 yaşındaki Amerikalı oyuncunun, film serisinde korsan karakterini canlandırmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Serinin beşinci filmi olan 'Ölü Adamlar Hikaye Anlatmaz', 2017'de sinemalarda gösterime girmişti.

Yıllardır altıncı film olasılığı konuşuluyor, ancak henüz resmi olarak doğrulama yapılmadı. Depp'e, yeni filmi 'Ebenezer'in basın toplantısında, Jack Sparrow rolünü tekrar oynaması için ne gerektiği soruldu. Ünlü oyuncu, "Eğer 'Karayip Korsanları' serisinin nasıl sonlandırılacağına dair her şey tam olması gerektiği gibi gidiyorsa... Benim gerçekten istediğim tek şey, onları daha iyi bir şekilde uğurlamak" yanıtını verdi.

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"GERİ ÇEVİRMEM"

Depp ayrıca eski arkadaşı ve filmin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer'dan gelen hiçbir isteği geri çevirmeyeceğini de sözlerine ekledi. Hollywood yıldızı, "Yarın Bruckheimer'la her şey için çalışmaya giderim. Fark etmez... Jerry ise ona güvenirim. Çok derin bir dostluğumuz var" dedi.

Jerry Bruckheimer, ağustos ayında verdiği bir röportajda, Depp ile altıncı bir 'Karayip Korsanları' filmi için görüştüklerini doğrulamış ve bir senaryo üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Bruckheimer, geçen yıl verdiği bir röportajda, Depp için, "Eğer rolün yazılış şeklini beğenirse, bence kabul eder. Hepimizin bildiği gibi, her şey senaryoda yazılanlara bağlı" demişti.