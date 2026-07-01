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        Haberler Magazin Kadir İnanır'ın hatırası İstanbul'da yaşayacak

        Kadir İnanır'ın hatırası İstanbul'da yaşayacak

        Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın hatırası için İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hatırası İstanbul'da yaşayacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, kültürel ve sosyal projelerine devam ediyor. Bu kapsamda cuma günü hayatını kaybeden ve pazar günü düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Kadir İnanır için özel bir saygı otobüsü tasarlandı.

        Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleri ile tasarlanan saygı otobüsü 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında hizmete başladı.

        'Tatar Ramazan', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Yılanların Öcü' gibi, Türk Sineması’nın başyapıtı filmleri başta olmak üzere 180’den fazla filme hayat veren, mesleki hayatı sayısız ödülle taçlandırılan Kadir İnanır’ın hatırası İstanbul caddelerinde İETT’nin saygı otobüsü ile anılmaya devam edecek.

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        #kadir inanır
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