Kalben: Hayatımda kimse yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'de görüntülenen Kalben, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaz sezonunun yoğun geçtiğini söyleyen Kalben, "Yaz müthiş geçiyor. Turnemiz çok güzel geçiyor. Sevenlerimiz çok tatlı insanlar ve bizleri çok mutlu ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"BENİ KISKANACAK BİRİSİNE İHTİYACIM YOK"

Aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan şarkıcı, "Hayatımda kimse yok. Hem tercih hem de biri vardı da biz mi seçmedik? Beni kıskanacak birisine ihtiyacım yok. Beni sevecek ve kucaklayacak birisine ihtiyacım var. Ben benden daha az kazanıp da beni kıskanmayan bir beyefendi ile karşılaşmadım" diye konuştu.