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        Haberler Magazin Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor

        Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor

        Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkılarının ilham kaynağı köşk 130 milyon TL'ye satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor

        Usta müzisyen Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' adını verdiği evi satışa çıkarıldı. Habertürk TV'den Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki köşkün satış bedeli ise 130 milyon TL.

        2015 yılında vefat eden sanatçının kızı Beste Açar, "Babam o evi çok sahiplenmişti. Birçok şarkısını burada besteledi. O kadar çok sevdi ki 'Gönlümün köşkü olsun' dedi ve 'Gönül Köşkü' oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu çok yıpranmıştı. Babam da satmamızı istiyordu. Belki öyle biri ki alacak ki orayı yaşatacak" dedi.

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