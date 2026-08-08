Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor

Usta müzisyen Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' adını verdiği evi satışa çıkarıldı. Habertürk TV'den Öznur Karslı Çetiner'in haberine göre; Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki köşkün satış bedeli ise 130 milyon TL.

2015 yılında vefat eden sanatçının kızı Beste Açar, "Babam o evi çok sahiplenmişti. Birçok şarkısını burada besteledi. O kadar çok sevdi ki 'Gönlümün köşkü olsun' dedi ve 'Gönül Köşkü' oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu çok yıpranmıştı. Babam da satmamızı istiyordu. Belki öyle biri ki alacak ki orayı yaşatacak" dedi.