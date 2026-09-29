'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Emre Dinler ve Murat Aygen'in paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 141'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Abdullah'ın, şirketin ellerinden kayıp gitmesine izin vermeyeceğini dile getirmesi dikkat çekerken, Asude'nin "Bir evlilik felaketiniz oldu" sözleri merak uyandırıyor.

Şirkette işlerin iyice karışmasıyla Ünal ailesinin evinde de gerilimin dozu artıyor. Salkım ile Abdullah'ın tartışması ise yaşananlara adeta tuz biber oluyor.

Kıvılcım, Ömer'in şirketten ayrılmasını "Batan gemiyi terk ediyor" sözleriyle yorumlarken Ömer ile Lider arasındaki buz dağının giderek kendini belli etmesi dikkat çekiyor.

Tanıtımın finalinde Lider ve Kıvılcım'ın birlikte katıldığı etkinlik dikkat çekerken eski iki aşığın yeniden karşı karşıya gelmesi, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair merakı giderek artırıyor.

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Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!