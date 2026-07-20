İğneleyici esprileriyle tanınan sivri dili komedyen Ricky Gervais, tartışmalı komedi tarzından geri adım atmayacağını söyledi.

İngiliz komedyen, yakın zamanda verdiği bir radyo röportajında, uzun zamandır savunduğu ifade özgürlüğü görüşünü yineleyerek, izleyicileri gücendirmemek için şakalarını değiştirmekle ilgilenmediğini ve tepkilerin sadece şakaya katkıda bulunduğunu savundu.

"İNSANLARIN ALINMASI DAHA KOMİK OLUYOR"

Gervais, BBC Radio 2'deki programda yaptığı açıklamada, "İnsanlara alınmayın demiyorum, alınıp alınmamaları umurumda değil diyorum. İsterseniz alının, bu benim için daha komik oluyor" dedi.

Siyaset, cinsiyet kimliği, din ve ünlüler hakkındaki şakaları nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan 65 yaşındaki komedyen, izleyicileri kasten kışkırtmayı amaçladığı eleştirilerini reddetti.

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"KIRMAK İÇİN ÇABALAMAM"

“Neden rahatsız olacağınıza engel olamazsınız, ama benim umursamamı da beklemeyin" diyen Gervais, "İnsanları kırmak için hareket ettiğim bir efsane. Asla insanları kırmak için çabalamam. Sadece bunun olacağını biliyorum, çünkü herkes farklıdır" ifadesini kullandı.

Hemen hemen her görüşün birilerini incitebileceğini savunan Gervais, "Özellikle az da olsa ilgi çekici, tartışmalı veya sizin bakış açınız olan herhangi bir şey, birileri tarafından mutlaka rahatsız edici bulunacaktır" dedi.

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"GÜNÜMÜZ İZLEYİCİSİ DAHA KIRILGAN"

Gervais, komediye verilen tepkilerin nasıl evrimleştiğini değerlendirirken, günümüz izleyicilerinin 20 yıl öncesine göre daha çabuk kırıldığını söyledi. Gervais, “Zaman değişti. 20 yıl önce biri bana bundan rahatsız olduğunu söyleseydi, muhtemelen 'Neden?' derdim. Şimdi ise 'Biliyorum, rahatsız oldun. Herkes rahatsız oluyor' diyorum” şeklinde konuştu.

Gervais, son stand-up gösterilerinde sık sık "iptal kültürü" ve ifade özgürlüğü konularına değinse de, bu konuyu artık geride bırakmaya hazır olduğunu ima etti. İptal kültürü, bir kişinin veya kurumun kabul edilemez bulunan davranışları nedeniyle sosyal medyada boykot edilmesi, dışlanması veya destek kaybetmesi olarak tanımlanıyor.

"İNTERNETTE YAYILINCA TEPKİ GELİYOR"

“Aslında bununla çok fazla uğraştım. Sanırım son birkaç turne boyunca, mecbur kaldığımı hissettiğim için iptal kültürü ve ifade özgürlüğüyle uğraştım. Şimdi ise uğraşmak zorunda değilim” diyen Gervais, komedisine yönelik tepkilerin gösterilerini dolduran kalabalıklardan kaynaklanmadığını, bunun yerine özel gösterilerinin internette çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasından kaynaklandığını belirtti.