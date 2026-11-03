Lenny Kravitz Florida'daki uçak kazasında öldüğü iddialarını yalanladı

Pazar günü, Teksas'tan Bahamalar'a uçan bir özel jet, buzlanma, türbülans ve ani irtifa kaybı nedeniyle hızla kötüleşen bir acil durum ilan etti. Kokpitten yapılan son görüşmenin ses kaydında, uçağın Florida'nın Palm Beach County bölgesindeki Greenacres yakınlarındaki bir yerleşim alanına doğru hızla çakılması sırasında pilotun "Öleceğiz!" diye bağırdığı duyuluyordu.

Uçak, yolda büyük bir çukur oluşturduktan sonra alev aldı ve uçaktaki 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

"O UÇAKTA DEĞİLDİM"

İlk olarak, Amerikalı müzisyen Lenny Kravitz'in uçaktaki yolculardan biri olduğu bildirilmişti. Ancak Kravitz, sözcüsü aracılığıyla uçaktakilerden biri olmadığını açıkladı.

Peki Kravitz'in uçağın yolcularından biri olduğu söylentisi nasıl çıktı?

ESKİ BİR YOLCULUĞA DAİR MESAJ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Florida'da yaşayan pilot Emily Shelton'ın daha önce rock yıldızıyla birlikte uçtuğuna dair bir paylaşım yaptığı sosyal medyada yayıldı. Kadın pilot, daha sonra sildiği bir Facebook gönderisinde şunları yazmıştı: Yarın Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar, Kuzey Eleuthera Havalimanı'na eşsiz Lenny Kravitz'i uçuracak olmaktan onur duyuyorum. Onu uçakta görmeyi dört gözle bekliyorum.

Oysa düşen uçağı kullanan Emily Shelton değildi ve Kravitz de uçakta değildi. Bu, daha önceden yapılmış bir yolculuğa dair atılan bir mesajdı.

PİLOTTAN AÇIKLAMA

21 yaşındaki pilot da TikTok üzerinden kendi açıklamasını yaparak, "Palm Beach'teki kazada pilotun ben olduğuma dair söylentiler olduğunu öğrendim. Belirtmek isterim ki o ben değildim. Lütfen bu trajediyle ilgili spekülasyon yapmayı ve yanlış bilgi yaymayı bırakın ve olayda yer alanlara saygılı olun. Hayatını kaybeden ve bu olaydan etkilenen herkese başsağlığı diliyorum" dedi.

Kazada hayatını kaybeden yolcuların kimlikleri henüz açıklanmadı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazanın nedenini araştırıyor.