Linet: Tatili evimde yapmayı düşünüyorum

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Linet Menaşi, önceki gün köpeğiyle Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Yeni şarkılarımız çıkıyor. 2 günde 3 klip çektik" dedi. Tatil sorularına ise yanıt veren Linet, "Konserlerimiz devam ediyor. Tatili evimde yapmayı düşünüyorum. Evde olmak en güzeli, işler devam ediyor. Çıkın çıkın gelin" ifadelerini kullandı.