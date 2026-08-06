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        Haberler Objektife Takılanlar Linet: Tatili evimde yapmayı düşünüyorum

        Linet: Tatili evimde yapmayı düşünüyorum

        Nişantaşı'nda köpeğiyle görüntülenen Linet, iki günde üç klip çektiklerini açıkladı. Tatil planını da paylaşan şarkıcı, "Tatili evimde yapmayı düşünüyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 16:46 Güncelleme:
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        "Tatili evimde yapmayı düşünüyorum"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Linet Menaşi, önceki gün köpeğiyle Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Yeni şarkılarımız çıkıyor. 2 günde 3 klip çektik" dedi. Tatil sorularına ise yanıt veren Linet, "Konserlerimiz devam ediyor. Tatili evimde yapmayı düşünüyorum. Evde olmak en güzeli, işler devam ediyor. Çıkın çıkın gelin" ifadelerini kullandı.

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