Lionel Richie konserden yoğun bakıma alındı

Amerikalı şarkıcı Lionel Richie, ABD'nin St. Louis şehrindeki konserinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 77 yaşındaki sanatçının, sahne performansının ardından bazı testler yaptırmak için hastaneye yattığı ve ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.

ABD basınına konuşan kaynaklar, şarkıcının tedbir amaçlı hastaneye gittiğini ve doktorların Richie'nin susuzluktan muzdarip olabileceği ihtimalini incelediğini belirtti.

Şarkıcı iki ay önce de Minnesota'daki konserini yarıda kesmek zorunda kalmasıyla hayranlarını endişelendirmişti. Seyirciler, Richie'nin o konserinin sonunda zorlanıyor gibi göründüğünü ve sahnede birkaç kez oturmak zorunda kaldığını söylemişti.