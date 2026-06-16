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        Haberler Dünyadan Madonna'nın filtresiz hali takdir topladı

        Madonna'nın filtresiz hali takdir topladı

        Çoğunlukla filtreli paylaşımlarıyla hayranlarının karşısına çıkan Madonna, katıldığı bir YouTube programında filtresiz haliyle sevenlerini selamladı. 67 yaşındaki sanatçının doğal haliyle çıkma cesareti büyük beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        Filtresiz hali takdir topladı

        'Popun Kraliçesi' Madonna, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarında filtre ve Photoshop'u aşırı kullanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak 67 yaşındaki sanatçı, yeni albümünü tanıtmak için bir YouTube kanalına konuk olunca, hayranları sansürsüz bir Madonna görüntüsüyle karşılaşmış oldu.

        Yayında Madonna, doğal haliyle, sadece parlak bir halka ışıkla aydınlatılmış olarak görünüyor. Ünlü şarkıcı, yaşından genç görünmeye devam etse de Instagram'daki düzenlenmiş fotoğraflarındaki kadar pürüzsüz ve kusursuz değildi.

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        Hayranları, 'gerçek' Madonna'yı görmekten dolayı memnundu. Pek çoğu, dünyaya gerçek benliğini göstermeye yetecek kadar rahat hissetmesinden dolayı sanatçıyı övdü.

        Bir hayranı, sosyal medyadan yaptığı yorumda, "Madonna'yı filtreler olmadan görmek hoşuma gidiyor. Evet, daha yaşlı ama bence harika görünüyor. Aksini söyleyenler lütfen diğer 67 yaşındaki insanlara bakıp karşılaştırsınlar" dedi.

        Bir başka hayranı da "İnsanlar onun görünüşüne mi şaşırdı? Allah aşkına, neredeyse 70 yaşında bir kadın için harika görünüyor" çıkışı yaparken; bir diğeri, "Fotoğrafın filtrelenmemiş olması çok hoşuma gitti. Tüm o filtrelere gerek kalmadan da gayet iyi görünüyor" ifadesini kullandı.

        Pop yıldızını eleştirmekten kendini alamayanlar da oldu. Bir takipçisi, "Neden yaşlanmayı daha doğal karşılayamadı?" diye sorarken; bir başkası da, 'Madonna'nın Faye Dunaway'e benzediğini görüyorum" diyerek filtresiz halinin güzel görünmediğini iddia etti.

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        #Madonna
        #filtre
        #filtresiz
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