Madonna, yeni çıkardığı albümüyle bir kez daha zirvede! 67 yaşındaki 'Popun Kraliçesi', 'Confessions II' adlı albümüyle Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi. Liste, albüm satışlarına göre haftalık oluşturuluyor.

Madonna'nın, Sabrina Carpenter ile birlikte seslendirdiği 'Bring Your Love', 'Danceteria' ve 'Love Sensation' gibi şarkıları içeren albümü, ABD'de 134 binlik satış rakamını yakalayarak 2026 yılının şu ana kadarki en büyük dans albümü oldu.

Bu, Madonna'nın bir albüm için dijital platformlarda şimdiye kadarki en büyük dinlenme haftası ve son on yıldan fazla bir süredir en büyük albüm satış haftası oldu.

REKLAM

'Confessions II', Madonna'nın toplamda 10'uncu bir numaralı albümü olma özelliği taşıyor. Madonna'nın 1980'lerde üç, 2000'lerde dört ve 2010'larda iki tane bir numaralı albümü oldu. Bu, aynı zamanda onun genel olarak ilk 10'a giren 24'üncü albümü.

Madonna ayrıca, Barbra Streisand ve Taylor Swift'in ardından Billboard 200 listesinde 10 adet bir numaralı albüme sahip olan tarihteki üçüncü kadın sanatçı oldu.

Madonna'nın 2005 tarihli 'Confessions on a Dance Floor' albümünün uzun zamandır beklenen devam albümü olma özelliği taşıyan 'Confessions II', müzik eleştirmenlerinden tam not aldı ve bu yılki Grammy Ödülleri'nde adaylığı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.