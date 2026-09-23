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        Haberler Dünyadan Margot Robbie soyadını değiştirdi

        Margot Robbie soyadını değiştirdi

        Margot Robbie, evlendikten 10 yıl sonra kendi soyadını bırakıp resmi olarak İngiliz eşinin soyadını kullanmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        Soyadını değiştirdi

        Margot Robbie, bundan böyle beyazperde dışında başka bir isim kullanacak. 36 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, İngiliz film yapımcısı eşi Tom Ackerley'nin soyadını aldı.

        İngiltere'de şirketlerin tescil edilmesinden, feshedilmesinden ve şirket bilgilerinin kaydedilerek kamuya sunulmasından sorumlu resmi devlet kurumu Companies House'un bu hafta yayımladığı yeni belgelere göre, Margot Robbie'nin adı artık Margot Elise Ackerley. Oyuncunun iş nedeniyle soyadını bıraktığı öğrenildi.

        İkinci Dünya Savaşı draması 'Suite Francaise'ı çekerken tanışan Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, LuckyChap Entertainment adlı yapım şirketini işletiyor. Şirketi 2014 yılında, evlenmelerinden iki yıl önce birlikte kurdular.

        LuckyChap Entertainment çatısı altında, Oscar Ödülü kazanan 'I, Tonya' ve 'Promising Young Woman', 'Saltburn' ve 'Wuthering Heights'ın yanı sıra 2023'ün gişe rekorları kıran filmi 'Barbie' gibi filmlerin yapımcılığını üstlendiler.

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        Robbie'nin, gişede 1,4 milyar dolardan fazla hasılat elde eden 'Barbie' filminde başrol oynayarak ve yapımcılığını üstlenerek 50 milyon dolar kazandığı söyleniyor.

        Margot Robbie ve Tom Ackerley çifti, Aralık 2016'da evlendi, 2024'te oğullarını kucaklarına aldı.

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        #Margot Robbie
        #soyadı
        #Margot Elise Ackerley
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