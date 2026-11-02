Martha Stewart evsiz temalı Cadılar Bayramı kostümü için özür diledi

Amerikalı televizyon sunucusu ve milyoner iş kadını Martha Stewart, Cadılar Bayramı'nda evsiz kılığına girdiği için gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı. 85 yaşındaki ünlü isim dün yaptığı açıklamada, şaşırtıcı kıyafetin "duyarsızlık" olduğunu belirterek özür diledi.

"KOMİK DEĞİLDİ"

Instagram sayfasına, "Gerçekten büyük bir hata yaptığınızı kabul etmek zor. Daha önceki açıklamam yeterli değildi" diye yazan Stewart, "Birçok insanın ekonomik olarak zor durumda olduğunu biliyorum. Benim giydiğim gibi bir kostüm giymek duyarsızcaydı ve komik değildi" ifadesini kullandı. Stewart, sözlerini, "Çok üzgünüm" diyerek bitirdi.

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HIZLA SİLSE DE TEPKİLERDEN KURTULAMADI

Stweart'ın özür açıklamasının ardından gelen tepkiler karışıktı. Bir kişi, "Seçiminiz, özellikle evsiz ve aç olanlar başta olmak üzere, pek çok insanın çaresizliği ve çektiği acılardan tamamen kopukluğu yansıtıyor" derken; bir başkası Stweart'ı savunan bir yorum yaptı: 1970'lerde Cadılar Bayramı'nda hep 'evsiz' gibi giyinirdik. Bunda büyük bir olay yoktu. Millet, bunu artık aşın.

Stewart, bere ve yırtık pırtık kıyafetler giymiş halde, "Açım, yardım edin!" şeklinde dilendiği bir pankart tutarken ve yüzü kirletilmiş halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştıktan ve hızla sildikten sonra yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı.

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"FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM"

Stewart, tepkiler üzerine ilk açıklamasında, kostümünün amacının evsizlik sorununa "farkındalık yaratmak" olduğunu söylemişti. "Dün Cadılar Bayramı kostümümle, evsizlik gibi çok ciddi bir konuya dikkat çekmeyi amaçlamıştım, ancak bu kostümün insanları rahatsız etmesinden dolayı üzgünüm. Bu asla niyetim değildi" diyen Stewart, "Evsizlik, Amerika'nın en büyük zorluklarından ve süregelen krizlerinden biri olmaya devam ediyor; bu konu beni derinden ilgilendiriyor ve bu süregelen sosyal salgınla mücadele eden hayır kurumlarını desteklemek için önemli miktarda zaman ve çaba harcadım" ifadesini kullanmıştı.