Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Martha Stewart evsiz temalı Cadılar Bayramı kostümü için özür diledi

        Martha Stewart evsiz temalı Cadılar Bayramı kostümü için özür diledi

        Martha Stewart, evsiz görünümlü Cadılar Bayramı kostümü nedeniyle tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı: Komik değildi, üzgünüm!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kostümü için özür diledi

        Amerikalı televizyon sunucusu ve milyoner iş kadını Martha Stewart, Cadılar Bayramı'nda evsiz kılığına girdiği için gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı. 85 yaşındaki ünlü isim dün yaptığı açıklamada, şaşırtıcı kıyafetin "duyarsızlık" olduğunu belirterek özür diledi.

        "KOMİK DEĞİLDİ"

        Instagram sayfasına, "Gerçekten büyük bir hata yaptığınızı kabul etmek zor. Daha önceki açıklamam yeterli değildi" diye yazan Stewart, "Birçok insanın ekonomik olarak zor durumda olduğunu biliyorum. Benim giydiğim gibi bir kostüm giymek duyarsızcaydı ve komik değildi" ifadesini kullandı. Stewart, sözlerini, "Çok üzgünüm" diyerek bitirdi.

        REKLAM

        HIZLA SİLSE DE TEPKİLERDEN KURTULAMADI

        Stweart'ın özür açıklamasının ardından gelen tepkiler karışıktı. Bir kişi, "Seçiminiz, özellikle evsiz ve aç olanlar başta olmak üzere, pek çok insanın çaresizliği ve çektiği acılardan tamamen kopukluğu yansıtıyor" derken; bir başkası Stweart'ı savunan bir yorum yaptı: 1970'lerde Cadılar Bayramı'nda hep 'evsiz' gibi giyinirdik. Bunda büyük bir olay yoktu. Millet, bunu artık aşın.

        Stewart, bere ve yırtık pırtık kıyafetler giymiş halde, "Açım, yardım edin!" şeklinde dilendiği bir pankart tutarken ve yüzü kirletilmiş halde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştıktan ve hızla sildikten sonra yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı.

        REKLAM

        "FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM"

        Stewart, tepkiler üzerine ilk açıklamasında, kostümünün amacının evsizlik sorununa "farkındalık yaratmak" olduğunu söylemişti. "Dün Cadılar Bayramı kostümümle, evsizlik gibi çok ciddi bir konuya dikkat çekmeyi amaçlamıştım, ancak bu kostümün insanları rahatsız etmesinden dolayı üzgünüm. Bu asla niyetim değildi" diyen Stewart, "Evsizlik, Amerika'nın en büyük zorluklarından ve süregelen krizlerinden biri olmaya devam ediyor; bu konu beni derinden ilgilendiriyor ve bu süregelen sosyal salgınla mücadele eden hayır kurumlarını desteklemek için önemli miktarda zaman ve çaba harcadım" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hastanede kızını vurmak isteyen baba polisin operasyonu ile yakalandı

        ADANA'da istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D., muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu öğrenip, tabancayla hastaneye giden babası M.D. (47), kızını vurmak istedi. Hastanede bir odaya saklanıp, polise direnen şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        #Cadılar Bayramı
        #evsiz
        #özür
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu