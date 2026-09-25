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        Haberler Objektife Takılanlar Meltem Cumbul: Arkadaşlarımla eğlendik

        Meltem Cumbul: Arkadaşlarımla eğlendik

        Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Bebek'te objektiflere yansıdı. Oyuncu, "Arkadaşlarımla eğlendik, evime gidiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        "Arkadaşlarımla eğlendik"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Meltem Cumbul, önceki gün Bebek'te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumbul, keyfinin yerinde olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

        "DAHA SONRA KONUŞURUZ"

        Arkadaşlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiğini belirten oyuncu, "Arkadaşlarımla eğlendik, evime gidiyorum. Daha sonra konuşuruz" diyerek, muhabirlere teşekkür etti. Cumbul, ardından kendisini bekleyen taksiye binerek oradan ayrıldı.

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        #meltem cumbul
        #oyuncu
        #etiket
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