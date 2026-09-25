Meltem Cumbul: Arkadaşlarımla eğlendik

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Meltem Cumbul, önceki gün Bebek'te bir mekândan çıkarken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumbul, keyfinin yerinde olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini ifade etti.

"DAHA SONRA KONUŞURUZ"

Arkadaşlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdiğini belirten oyuncu, "Arkadaşlarımla eğlendik, evime gidiyorum. Daha sonra konuşuruz" diyerek, muhabirlere teşekkür etti. Cumbul, ardından kendisini bekleyen taksiye binerek oradan ayrıldı.