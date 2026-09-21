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        Haberler Magazin Meriç Aral: Çocuğumuzla ilk tatilimizi yaptık

        Meriç Aral: Çocuğumuzla ilk tatilimizi yaptık

        Geçtiğimiz yıl anne olan oyuncu Meriç Aral, eşi Serkan Keskin ile yaz tatilini ilk kez çocukları Güneş ile birlikte geçirdiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        "O da evladım ayırt etmiyorum"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Meriç Aral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaz tatiline dair samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ilk kez anne ve baba olarak tatile çıktıklarını belirterek "Yazın ilk kez çocuğumuzla tatil yaptık. İlk deneyimimizdi ama çok şükür zorlanmadık" ifadelerini kullandı.

        Ekranlara dönmek istediğini de dile getiren Aral, "Yakın zamanda ben de ekranlara dönmek istiyorum. Çok özledim" dedi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Serkan Keskin ile birlikte yoğun çalışacakları dönemler olacağını söyleyen Meriç Aral, bu nedenle bakıcı düşündüklerini belirtti.

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        Köpeğiyle ilgili de konuşan Aral, "O da benim bir evladım. İkisini de ayırt etmiyorum. Ufak ufak anlaşmaya başladılar zaten" dedi.

        Öte yandan 2024'te evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin, oğulları Güneş'i ise geçtiğimiz yıl kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

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        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
        #Güneş Keskin
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