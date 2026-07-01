Merve Dizdar anne oluyor
Ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Dizdar, erkek bebek bekliyor
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:29 Güncelleme:
Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar'dan güzel haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 9 Haziran 2024'te Cihan Ayger ile evlenen oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Dizdar ve Ayger çiftinin bir oğlu olacak.
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