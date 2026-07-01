Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla 2023 yılında Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar'dan güzel haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 9 Haziran 2024'te Cihan Ayger ile evlenen oyuncunun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Dizdar ve Ayger çiftinin bir oğlu olacak.