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        Haberler Dünyadan Moda dünyasında John Galliano krizi! Ünlü tasarımcının Met Gala sergisi iptal edildi

        Moda dünyasında John Galliano krizi! Ünlü tasarımcının Met Gala sergisi iptal edildi

        Geçmişte dile getirdiği ırkçı ve antisemitik sözler nedeniyle tepkilerin odağında yer alan moda tasarımcısı John Galliano, Met Gala sergisini iptal etmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Moda dünyasında büyük kriz!

        Bu yazın başlarında Anna Wintour ve Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü, gelecek yılki büyük moda etkinliği Met Gala'nın, tasarımcı John Galliano onuruna düzenleneceğini açıklamıştı. Bu seçim hemen tartışmalara yol açtı.

        Efsanevi İngiliz moda tasarımcısı ile Metropolitan Sanat Müzesi, tepkiler üzerine, gelecek yılki Met Gala kapsamında açılması planlanan sergiyi iptal etme kararı aldı.

        Eleştirilerin odağında, Galliano’nun geçmişte sarf ettiği antisemitik ve ırkçı ifadeler ile bu olayların tasarımcının moda dünyasından dışlanmasına yol açması vardı.

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        Galliano, 1996'dan 2011'e kadar Dior'un baş tasarımcısıydı. Yahudi karşıtı yorumlar yaparken kameraya yakalanmasının ardından büyük tepki çekmiş ve Dior'daki işini kaybetmişti. Hatta Paris'te nefret suçu nedeniyle mahkum edildikten sonra rehabilitasyona gittiği, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğu ve 2014'te Maison Margiela'nın kreatif direktörü olduğu bildirilmişti.

        Galliano, iki ayrı olaydan sonra, köken, din, ırk veya etnik kökene dayalı "kamuoyu önünde hakaret" suçundan o dönemde suçlu bulunmuştu.

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        "İPTAL KARARINI BİRLİKTE ALDIK"

        Metropolitan Sanat Müzesi, dün yaptığı açıklamada, 'John Galliano: Horizons' adlı serginin yerine henüz adı açıklanmayan başka bir serginin düzenleneceğini duyurdu.

        Metropolitan Sanat Müzesi Direktörü ve CEO’su Max Hollein yaptığı açıklamada, “John Galliano ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı görüşmelerin ardından sergiyi gerçekleştirmeme konusunda birlikte karar aldık” dedi.

        "DERİN ÜZÜNTÜ DUYMAYA DEVAM EDİYORUM"

        Galliano da açıklamayı Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Met ve sürece dahil olan herkesle uzun değerlendirmeler ve görüşmelerin ardından, büyük bir üzüntüyle, serginin şu aşamada gerçekleştirilmemesinin en doğrusu olduğuna karar verdim. Geçmişte kullandığım sözlerin neden olduğu acının, özellikle Yahudi ve Asyalı topluluklarda yarattığım incinmenin tüm sorumluluğunu hâlâ üstleniyorum ve bundan dolayı derin üzüntü duymaya devam ediyorum.

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        #John Galliano
        #met gala 2027
        #Moda
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