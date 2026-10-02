'Muhtemel Aşk', 16'ncı bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölüm finalinde Kadir’in Defne’yi yeniden kazanma çabası, Tamer’in hamlesiyle büyük bir kıskançlık krizine dönüşürken, Defne’nin Paris’e gitmesi Kadir’i sarsan beklenmedik bir sona taşıdı. Bölüm #MuhtemelAşk etiketiyle X’te yaklaşık 2 saat boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK'IN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali’nin arı sokması sonucu aniden fenalaşmasıyla başlayan panik, Kadir, Defne ve Tolga’yı hastanede bir araya getirdi. Doktor Tamer’in durumu kontrol altına almasıyla rahatlayan Defne ve Kadir, Ali ile birlikte eve döndü. Olayın şokunu atlatan ve geceyi birlikte huzurla geçiren Defne ile Kadir’in arasında duygusal anlar yaşanırken; ertesi sabah Defne’nin Kadir’den evden gitmesini istemesiyle ipler yeniden koptu. Kadir bu duruma itiraz edip Ali’yi bahane etse de, Defne’nin net tavrı ve resti karşısında tartışma alevlendi.

Defne, Kadir’in evinden gitmesini istiyor;

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Tolga cephesinde de sular durulmadı. Ali’nin DNA testiyle ilgili şüpheleri yeniden uyanan Tolga, testi tekrarlamayı düşünürken Özlem bu durumdan rahatsız oldu. Özlem, Tolga’dan gizli DNA sonuçlarını araştırıp Kader hakkında bilgi toplamaya çalışırken; Oğuz şirkette bilgisayarlardan gizlice bir belge indirerek Tolga’ya teslim etti. Tolga, belgede Amerikalıların başında aslında Kader Emindağ'ın yer aldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Diğer yanda Mine, Suzi ve Melis’in yardımıyla Bartıner yalısından eşyalarını toplayarak boşanma kararını netleştirdi. Eşyaların arasında, Kadir'in geçmişte Defne'ye yazdığı ancak Mine'nin kızını korumak için sakladığı o mektubun Suzi’nin eline geçmesi, gizli kalan gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya bir adım daha yaklaştırdı.

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Tolga’yı şaşırtan gelişme;

Evden kovulmayı kabullenemeyen Kadir, beklenmedik bir hamleyle Defne’nin yaşadığı evi satın alarak tapuyla karşısına çıktı. Kadir'in bahçeye iglo kurup yerleşmesi Defne’yi çılgına çevirirken, Doktor Tamer’in Defne’ye olan ilgisi Kadir'i giderek daha fazla rahatsız etmeye başladı. Defne ile yakınlaşmaya çalışan Tamer’in eve gelerek Defne'ye uçak bileti uzattığı anlarda, elektrikleri keserek araya giren Kadir kıskançlık krizine girdi. Kadir, evden gitmeye hazırlanırken Defne’nin eşyaları arasında kendisine yazılmış zarfları bulunca, Defne’yi yeniden kazanabileceğine dair büyük bir umut hissetti.

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Kadir, Defne’nin yazdığı mektupları öğreniyor;

Tolga, Amerikalıların başındaki ismin Kader olduğu gerçeğini Kadir ile paylaşmak için soluğu onun yanında aldı. Kadir ise Tolga’ya, kardeşi Kader’i bulmak için aylardır yürüttüğü devasa çalışmayı gösterdi. Beklenmedik bir şekilde rahatsızlanarak yere yığılan Levent hastaneye kaldırılırken, Defne evde Kadir’in eşyalarını göremeyince bir kez daha terk edildiğini düşünerek büyük bir yıkım yaşadı. Geçirdiği krizle hazırladığı sofrayı yerle bir eden Defne, Tamer’in bıraktığı bileti alarak valiziyle onun kapısına gitti. Eve döndüğünde Defne'yi bulamayan Kadir'in, Yiğit’ten Defne ile Tamer’in Paris’e gittiğini öğrenmesi yeni bölümde yaşanacak sarsıcı olayların habercisi oldu.

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.