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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' ekran yolculuğuna başladı

        'Muhtemel Aşk' başladı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ilk bölümden beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:14 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk' başladı

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' ilk bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin ilk bölümü; ABC1 20+ grubunda 2.99 izlenme oranı 11.06 izlenme payı, Total'de 2.88 izlenme oranı 10.47 izlenme payı, AB'de ise 2.38 izlenme oranı 9.58 izlenme payı elde etti. Diziye sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapılırken, #MuhtemelAşk etiketi X'te 4 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

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        'MUHTEMEL AŞK'IN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Borçlarıyla baş etmeye çalışan başarılı avukat Defne, maddi çıkmazdan kurtulmak için üniversiteden arkadaşı Özlem'i desteğiyle kendisine okuması için burs veren Levent'le görüşme fırsatı yakaladı. Bu amaçla katıldığı davette Tolga ile tanıştı ve aralarında ilk andan itibaren bir çekim oluştu.

        Defne ve Tolga'nın ilk karşılaşması;

        Ancak Tolga'nın telefonunda gördüğü bir mesaj, Defne'nin büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Hiçbir açıklama dinlemeden daveti terk eden Defne, çıkışta Kadir'le yaşadığı gergin karşılaşmanın hayatını bambaşka bir yöne sürükleyeceğinden habersizdi. Ertesi gün arkadaşı Melis'in yerine katıldığı mesleki bir görüşmede karşısında müvekkil olarak Kadir çıktı. Bu sırada Özlem'in babasıyla yaptığı görüşme ise onu çok daha büyük bir sınavın içine sürükledi. Birbirine tamamen zıt karakterlere sahip Kadir ve Tolga arasındaki anlaşmazlık, holdingin geleceğini tehdit ediyordu. İki tarafı uzlaştırmayı başarırsa, Defne ihtiyaç duyduğu paraya kavuşacaktı.

        Kadir ve Tolga arasındaki büyük gerginlik;

        Kadir ve Tolga'yı aynı hedef etrafında buluşturmak için harekete geçen Defne, karmaşık ilişkilerin, güçlü karakterlerin ve geçmişten gelen hesaplaşmaların tam ortasında kaldı. İlk girişimleri başarısızlıkla sonuçlansa da Kadir ve Tolga'nın sürpriz ziyareti, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi oldu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜN HEMEN ARDINDAN İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Yayınlanan tanıtımda Defne, avukatlık bürosunu kurtarmak için Tolga ve Kadir'i ikna etmeye çalışır. Ancak işler beklenmedik bir şekilde ilerler ve kendini annesi ve teyzesiyle onları tanıştırırken bulur. İkiliyi bir araya getirmenin sandığından çok daha zor olacağının sinyallerini veren bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken, Defne ve Kadir'in at üstündeki romantik yolculuğu ikili arasındaki yakınlaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın ikinci bölüm tanıtımı;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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