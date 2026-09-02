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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Defne ve Kadir'e doğrultulan silah merak konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 21:42 Güncelleme:
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        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 12'nci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Tolga, Defne'yi Kadir'den korumaya çalışırken Selma, Defne'ye olan aşkının Kadir'in ölümüne sebep olacağından korkuyor.

        Tolga'nın Defne'ye aşkını ilan etmesiyle tüm dengeler altüst olurken, Leyla'nın Kadir ve Defne'ye doğrulttuğu silah yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

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        Defne mi, Kadir mi kurşunun hedefi oldu sorusu, yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #muhtemel aşk
        #tv
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