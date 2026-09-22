'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', Perşembe akşamı yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

İşte 'Muhtemel Aşk'ın 15'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Kadir ve Tamer, Defne için karşı karşıya geliyor.

Bir yanda "Sevgili eşim" sözleriyle sahiplenilmeye çalışılan Defne, diğer yanda gözlerinin mavisine kadar tarif edilen tutkulu bir aşkın arasında kalıyor.

Tanıtımın finalinde Defne'nin "Ben seni affetmem!" feryadı gerilimi doruğa taşırken, ilişkilerde saklanan sırların bir bir ortaya çıkacağı ve dengelerin altüst olacağı yeni bölüm merakla bekleniyor.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.