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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden sürprizlerle dolu ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 23:35 Güncelleme:
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        "Kadir'in kız arkadaşıyım"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden romantizm ve eğlenceyi buluşturan ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 6'ncı Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Defne ve Kadir arasındaki yakınlaşma, ailelerin ve arkadaş çevresinin de bulunduğu bir restoranda sürpriz bir şekilde ortaya çıkıyor.

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        Restoranda yaşanan beklenmedik kargaşa merak uyandırırken, Kadir'in etrafındaki ilgiden rahatsız olan Defne, sınırlarını çizmek için harekete geçiyor.

        Bir yandan iş hayatındaki çekişmeleri, diğer yandan birbirlerine karşı koyamadıkları çekimleriyle dikkat çeken ikili, romantik ve eğlence dolu anlara imza atıyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #muhtemel aşk
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