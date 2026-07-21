'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de korsan vale olarak faaliyet gösteren "değnekçiler" ile trafik düzenini bozan hatalı parklanmalara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Operasyonda vale belgesi bulunmayan 2 kişi yakalanırken, toplam 54 trafik ihla... Daha Fazla Göster İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de korsan vale olarak faaliyet gösteren "değnekçiler" ile trafik düzenini bozan hatalı parklanmalara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Operasyonda vale belgesi bulunmayan 2 kişi yakalanırken, toplam 54 trafik ihlali nedeniyle 84 bin 948 lira idari para cezası uygulandı. Daha Az Göster