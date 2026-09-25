'Muhtemel Aşk' sosyal medyada gündem oldu

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölüm finalinde Defne ve Kadir’in geçmişle yüzleşmesi gerilimi doruğa taşırken, Ali’nin aniden fenalaşması tüm dengeleri altüst etti. Bölüm, #MuhtemelAşk etiketiyle sosyal medyada da gündem oldu.

'MUHTEMEL AŞK’IN 15'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Defne ve Kadir, Ali için kurdukları yeni düzene alışmaya çalışırken; Bartıner yalısında kayıp para yüzünden gerginlik sürüyordu. Levent’in kaybolan parası yüzünden Mine’den şüphelenmesi yalıda büyük bir krize neden olurken, gergin geçen akşam yemeğinde sessizliğini bozan Oğuz parayı Özlem’in aldığını itiraf etti. Hedef tahtasına oturan Özlem, Tolga’nın ısrarlı sorgusu karşısında köşeye sıkışsa da DNA testiyle ilgili asıl büyük gerçeği saklamaya devam etti.

Levent’in suçlaması huzuru kaçırıyor;

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Diğer yanda Kadir ve Defne’nin sahte evliliği, Doktor Tamer’in varlığıyla büyük bir sınava girdi. Kadir’in Tamer konusunda Defne’ye rest çekmesinin hemen ardından basına sızan Defne ve Tamer haberleri Kadir’in keyfini kaçırdı. Defne bu krizi Kadir ile olan fotoğraflarını basına servis ederek çözse de, Kadir ve Tamer arasındaki gizli yüzleşme çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kadir’in uzakta olduğu iki yıl boyunca Defne’nin sağlık durumunu gizlice Tamer’den öğrendiği ve onu hep takip ettiği ortaya çıktı. Ancak Tamer, Kadir'in gözdağına boyun eğmeyerek ona şansını çoktan kaybettiğini söyledi.

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“Defne’den uzak dur”;

Kurum görevlisi Güliz’in denetimi için bir araya gelen Kadir, Defne, Tolga ve Özlem ise zor anlar yaşadı. Tolga’nın Ali’nin mutluluğunu önemsediğini söylemesi Özlem’in hoşuna gitmedi. Güliz’in denetimin iyi geçmediğini belirterek evden ayrılması moralleri bozarken, asıl büyük problem DMY Hukuk Bürosu’nun altıncı yıl kutlamasında yaşandı.

Güliz Hanım, aile birliğini kontrol etmek için Defne ile Kadir’in evinde;

Kutlamaya davetsiz katılan Kadir, Defne’yi dansa kaldırarak ona Tamer’i sevip sevmediğini sordu. İki yıllık terk edilişin acısıyla dolup taşan Defne, Kadir’e geçmişin hesabını sorarak tüm öfkesini kustu. Defne, ne olursa olsun onu asla affetmeyeceğini yüzüne vurarak Kadir’in dünyasını başına yıktı. Bu ağır yüzleşmenin ardından eve dönen Defne’nin, oyun oynadığı sırada fenalaşan Ali’yi baygın halde bulması ise yeni bölüme dair nefesleri kesti.

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Tugay Erdoğan, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.