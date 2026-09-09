'Muhtemel Aşk'tan yeni tanıtım
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni tanıtımı yayınlandı
Giriş: 09 Eylül 2026 - 18:55 Güncelleme:
SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan dizisi “Muhtemel Aşk”ın, yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı.
İzleyiciyi bu bölümde büyük değişimler ve şaşırtıcı gelişmeler bekliyor.
Yayınlanan tanıtımda Ali’nin Defne’nin evine gelmesiyle yeni bir olayın fitili ateşlenirken, Ali’nin kiminle kalacağı konusu Defne ve Kadir’i şimdiden büyük bir çıkmaza sürüklüyor.
'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.
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