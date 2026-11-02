Murat Boz'dan 'fon' açıklaması

Murat Boz'un fon ve hisselerden büyük kayıp yaşadığı ileri sürüldü. Bir süredir konuşulan bu iddia sonrası ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Boz, söz konusu iddiaya sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Murat Boz'un fon ve hisselerden battığı söyleniyor. Bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdi" paylaşımına, "Hadi ya? Benim niye haberim yok" diyerek, yalanladı.