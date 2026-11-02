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        Haberler Magazin Murat Boz'dan 'fon' açıklaması

        Murat Boz'dan 'fon' açıklaması

        Ünlü şarkıcı Murat Boz, son günlerde kendisi hakkında çıkan "fon ve hisselerden battı" iddialarına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Murat Boz'dan 'fon' açıklaması

        Murat Boz'un fon ve hisselerden büyük kayıp yaşadığı ileri sürüldü. Bir süredir konuşulan bu iddia sonrası ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Boz, söz konusu iddiaya sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Murat Boz'un fon ve hisselerden battığı söyleniyor. Bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdi" paylaşımına, "Hadi ya? Benim niye haberim yok" diyerek, yalanladı.

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        #murat boz
        #fon
        #hisse
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