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        Haberler Müzik Nesrine, 11 Kasım'da İzmirli sevenleriyle buluşuyor

        Nesrine, 11 Kasım'da İzmirli sevenleriyle buluşuyor

        Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve viyolonsel sanatçısı Nesrine, 11 Kasım'da ilk kez İzmir'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Nesrine, 11 Kasım'da İzmirli sevenleriyle buluşuyor

        Sanatçı Nesrine, 'Kan Ya Makan' (Bir Zamanlar) albümü ve sevilen şarkılarından oluşan özel repertuvarıyla 11 Kasım saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ilk kez İzmir'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        'Kan Ya Makan' (Bir Zamanlar); aşk, direnç ve kültürel karşılaşma temalarını ele alan 10 parçadan oluşuyor. Albüm, Nesrine'in sesiyle viyolonselinin uyum içinde birbirleriyle konuştuğu, kendine özgü müzikal evrenini yansıtıyor.

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