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        Haberler Magazin Oben Alkan: Şükür canımdan olmadım

        Oben Alkan: Şükür canımdan olmadım

        Oyuncu Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, aylar önce trafikte geçirdiği kazayla ilgili hukuki sürecin takipsizlikle sonuçlandığını duyurdu. Karşı tarafın yaşına dikkat çekerek duruma tepki gösteren Alkan, "Şükür canımdan olmadım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:54 Güncelleme:
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        "Şükür canımdan olmadım"

        Ünlü oyuncu Bora Akkaş ile Şubat 2023'te evlenen ve aynı yıl kızları Suzan'ı kucağına alan Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aylar önce trafikte yaşadığı bir olayı ve ardından başlayan hukuki süreci anlattı.

        "ARAMA ÇARPIP KÜFREDEREK KAÇTI"

        Yaşadığı durumu takipçileriyle paylaşan Alkan, şu ifadeleri kullandı: Bundan 4-5 ay önce, duran arabama çarpıp bana küfrederek kaçmıştı birisi. Sonra ben tabii karakola gittim; hakaretten tutanak tutuldu. Arabayı zaten kasko halledecekti, büyük bir şey de yok, dert değil.

        "ŞANSA YAŞIYORUZ RESMEN"

        Hukuki sürecin takipsizlik kararıyla sonuçlandığını belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: Savcılıktan takipsizlik kararı geldi. Tabii ne ses ne de görüntü kaydı var... Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var. Araştırdım, trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş; bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hâlâ trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen.

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