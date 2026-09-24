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        Haberler Dünyadan Oyuncu Dolph Lundgren'den ötenazi itirafı

        Oyuncu Dolph Lundgren'den ötenazi itirafı

        Kanser tedavisi sırasında yanlış teşhis konulduğunu öğrenen 'Rocky 4' yıldızı Dolph Lundgren, bir zamanlar ötenazi planı yaptığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Ötenazi itirafı

        1985 yapımı 'Rocky 4' ile hafızalara kazınan, 'Cehennem Melekleri', 'He-Man Dünyalar Hakimi', 'Rocky Balboa' gibi önemli filmlere imza atan İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, kanser yolculuğunda aldığı kararla ilgili bir itirafta bulundu.

        68 yaşındaki oyuncu, 10 yıl süren hastalıkla mücadele döneminde, yaşadığı depresyonun kendisini ötanaziye başvurmayı düşünmeye ittiğini anlattı. Oyuncu, bu süreçte kendisine yardımcı olması için kardeşi Johan Lundgren'le konuştuğunu aktardı.

        "KARDEŞİM BANA YARDIM EDECEKTİ"

        Lundgren, yeni anı kitabı 'Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle'da şöyle yazdı:

        "Kanser tedavilerinin derinliklerindeyken ve intihar etme olasılığını düşünürken, kardeşim Johan bana yardım edecekti, çünkü bu kararı verdiğimde ne durumda olacağımı bilmiyordum. O zamana kadar gerçekten kötü durumda olabilirdim ve intiharı kendi başıma tamamlayamayacak durumda olabilirdim."

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        "İsviçre gibi Avrupa'da ölümcül hastalığı olan kişilerin yasal olarak intihar etmesine izin veren ülkeler var, ama yine de bana yardım edecek birine ihtiyacım olabilirdi" diyen Lundgren, "Bu noktada depresyondaydım ve neredeyse tüm umudumu kaybetmiştim" diye ekledi.

        Ancak oyuncuya 2020'de sadece birkaç yıl ömrü kaldığı söylendiğinde "yanlış teşhis konulmuştu. Lundgren'in intihar düşüncesi, tıbbi kayıtlarını inceleyen ve yanlış teşhis sonucuna varan Dr. Alexandra Drakaki ile tanışmasından sonra değişti.

        YANLIŞ TEŞHİS ORTAYA ÇIKTI

        Dr. Drakaki, 2015'te böbrek kanseri teşhisi konulan, ancak beş yıl sonra tümörlerin yayıldığı anlaşılan Lundgren'i akciğer kanseri tedavisine aldıktan sonra, oyuncu kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Çünkü konulması gereken teşhis, böbrek kanseri değil, akciğer kanseriydi.

        2023'te katıldığı bir programda, "Diğer tedaviye başlasaydım, yaklaşık üç veya dört ayım kalmıştı" diyen oyuncu, "Üç ay içinde her şeyin yüzde 20, yüzde 30 oranında küçüleceğine inanamadım" diye eklemişti. Lundgren, 2024 yılında kanserden kurtulduğunu açıklamıştı.

        Aksiyon yıldızı, o dönemde Instagram'da paylaştığı bir videoda, "Zorlu bir süreçti. Bana anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı gerçekten öğretti" demişti.

        "KENDİME DAHA NAZİK DAVRANIYORUM"

        Lundgren, kanserle mücadelesi boyunca geliştirdiği yeni davranış biçimini şöyle açıklamıştı: Eskiden olduğumdan daha nazik davranıyorum kendime, bu da iyi hissettiriyor. Kendimi eskisi kadar zorlamıyorum ve bu da hayata daha çok değer vermemi sağlıyor. Bunu kendim için, İsveç'ten buraya gelen ve başına ne geleceğini bilmeyen o genç çocuk için yapıyorum.

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        #Dolph Lundgren
        #kanser
        #ötenazi
        #intihar
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