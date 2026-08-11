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        Haberler Dünyadan Jon Hamm 55 yaşında baba oluyor

        Jon Hamm 55 yaşında baba oluyor

        'Mad Men' yıldızı Jon Hamm, 18 yıl birliktelik yaşadığı Jennifer Westfeldt ile hiçbir zaman baba olmak istemediğini açıklamıştı. Ancak şimdiki eşi Anna Osceola ile fikri tamamen değişti, baba olmak için gün sayıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        55 yaşında baba oluyor

        'Mad Men' dizisiyle tanınan oyuncu Jon Hamm, 55 yaşında ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Hollywood yıldızının 38 yaşındaki eşi Anna Osceola, ilk çocuğuna hamile.

        2023'te evlenen çift, New York'un sahil kasabası Hamptons'ta denize girerken görüldüğünde, Osceola'nın belirginleşen karnı dikkat çekti.

        Hamm, uzun süreli kız arkadaşı Jennifer Westfeldt ile birlikte olduğu 2008 yılında The Guardian'a baba olmak istemediğini şu sözlerle açıklamıştı: Çocuk sahibi olmak istemiyorum. Birçok arkadaşımız çocuk sahibi oluyor ve bunun bana uygun olduğundan emin değilim. Tartışmanın hiçbir tarafında kesin bir tavır almadım. Bence istikrarlı bir aileden gelen insanlar için çocuk sahibi olmak bir kutlama haline geliyor ve bunun benim için de öyle olup olmayacağından emin değilim.

        Hamm, Haziran 2024'te verdiği bir röportajda ise fikrinin değiştiğini açıklamıştı. Oyuncu, "Umarım çocuk sahibi oluruz. 53 yaşında olduğumun farkındayım. Yaşlı baba olacağım ama hayat böyle işte. İyi bir şey de olabilir. Göreceğiz" demişti.

        Hamm, 1997'den 2015'e kadar Jennifer Westfeldt ile birliktelik yaşadı. Eşi ile ilk kez 2015 yılında, Osceola'nın 'Mad Men' dizisinin bir bölümünde resepsiyonist olarak yer aldığı sırada tanıştı. Sadece birkaç ay sonra, Hamm ve Westfeldt uzun süreli ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdular.

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        #Mad Men
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