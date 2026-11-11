Pelin Karahan'ın kontrol günü
Etiler'deki bir eczaneden çıkarken görüntülenen oyuncu Pelin Karahan, öncesinde diş ağrısı nedeniyle kontrole gittiğini ve ardından ilaç aldığını söyledi
Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:21 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'deki bir eczaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Bir süre eczanenin yanındaki gözlükçüde gözlük bakan oyuncu, daha sonra ilaç alıp dışarı çıktı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, "Bir diş ağrım vardı, kontrole gittim. İlaç aldım şimdi. Bir süredir ara ara ağrıyordu. Gelmişken bir de gözlüğümü değiştirdim" dedi.
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