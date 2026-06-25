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        Haberler Dünyadan Penelope Cruz ve Olivia Wilde 'The Invite' galasında buluştu

        Penelope Cruz ve Olivia Wilde 'The Invite' galasında buluştu

        Penelope Cruz ve Olivia Wilde, başrollerini paylaştıkları, Wilde'ın aynı zamanda yönetmeni de olduğu 'The Invite' filminin galasında şıklıklarını konuşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Galada buluştular

        Hollywood yıldızları Penelope Cruz ve Olivia Wilde, başrolleri paylaştıkları 'The Invite' (Davet) filminin Los Angeles'ta yapılan galasında yan yana poz verdi.

        52 yaşındaki İspanyol oyuncu Cruz, göğüs dekoltesini ön plana çıkaran, açık mavi bir elbiseyi tercih ederken, 42 yaşındaki Amerikalı oyuncu Wilde da karın bölgesini açıkta bırakan siyah bir elbise giymeyi tercih etmişti.

        Wilde, Seth Rogen ve Edward Norton'ın da rol aldığı filmin aynı zamanda yönetmeni.

        DGA Theatre'da gerçekleşen galada Seth Rogen ve Edward Norton da Cruz ve Wilde ile birlikte kameraların karşısına geçti.

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        ABD'de cuma günü gösterime girecek olan, ancak ülkemizdeki vizyon tarihi henüz açıklanmayan film, ilişkileri zor durumda olan evli çift Joe (Seth Rogen) ve Angela'yı (Olivia Wilde) konu alıyor.

        Filmde çift, gizemli üst kat komşuları Hawk (Edward Norton ) ve Pina'yı (Penelope Cruz) akşam yemeğine davet etmeye karar verir. Gece beklenmedik yerlere doğru sürüklenir. Derinden bastırılmış duyguları ve keşfedilmemiş cinselliği ortaya çıkaran bir gece yaşanır.

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        #Penélope Cruz
        #Olivia Wilde
        #the invite
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