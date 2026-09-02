Pınar Sabancı'nın kedisi klozet kullanmayı öğrendi

Klinik psikolog Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından evinden dikkat çeken bir fotoğraf yayımladı.

Paylaşımda Sabancı'nın tekir kedisinin kum kabı yerine klozeti profesyonelce kullandığı görüldü. Kedisinin bu hallerini kaydeden Pınar Sabancı, paylaşımına "Boşuna demiyorlar tekirler kedilerin profesörüdür diye... Bu da oldu. Akıl küpümüz Dante, tuvaleti kullanmayı öğrendi" notunu düşerek kedisinin zekasına vurgu yaptı.

"EVDEKİ BÜTÜN KAPI VE PENCERELERİ AÇABİLİYOR"

Sabancı, ayrıca "Eğer kilitlemediysek evdeki bütün kapı ve camları da açabiliyor. Boynuna taktığımız tasmayı da aynı gün çıkarıp atmış. Ötekiler ise aylardır tasmayla geziyor" ifadelerini de not düştü.

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Öte yandan Pınar Sabancı ile İlhan Sabancı, 2010'da evlenmişti. Çiftin Lia, Arya ve Yalçın adında üç çocuğu bulunuyor.