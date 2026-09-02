Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pınar Sabancı'nın kedisi klozet kullanmayı öğrendi

        Pınar Sabancı'nın kedisi klozet kullanmayı öğrendi

        Pınar Sabancı, evinden paylaştığı fotoğrafla tekir kedisinin kum kabı yerine klozeti kullandığını gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kedisi klozeti kullanmayı öğrendi

        Klinik psikolog Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından evinden dikkat çeken bir fotoğraf yayımladı.

        Paylaşımda Sabancı'nın tekir kedisinin kum kabı yerine klozeti profesyonelce kullandığı görüldü. Kedisinin bu hallerini kaydeden Pınar Sabancı, paylaşımına "Boşuna demiyorlar tekirler kedilerin profesörüdür diye... Bu da oldu. Akıl küpümüz Dante, tuvaleti kullanmayı öğrendi" notunu düşerek kedisinin zekasına vurgu yaptı.

        "EVDEKİ BÜTÜN KAPI VE PENCERELERİ AÇABİLİYOR"

        Sabancı, ayrıca "Eğer kilitlemediysek evdeki bütün kapı ve camları da açabiliyor. Boynuna taktığımız tasmayı da aynı gün çıkarıp atmış. Ötekiler ise aylardır tasmayla geziyor" ifadelerini de not düştü.

        REKLAM

        Öte yandan Pınar Sabancı ile İlhan Sabancı, 2010'da evlenmişti. Çiftin Lia, Arya ve Yalçın adında üç çocuğu bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pınar Sabancı
        #Tekir kedi
        #klozet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        70 metrelik şelaleden düştü!
        70 metrelik şelaleden düştü!
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler