Prens Harry İngiltere'deki yeni hayatını değerlendirdi: Memleket topraklarına dönmek harika!

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'den İngiltere'ye dönüp yeni bir hayata başlamaları hakkında konuştu.

Altı yıl ABD'de yaşadıktan sonra bir ay önce İngiltere'ye dönen Harry, İngiliz topraklarına geri dönmenin harika olduğunu söyledi.

İngiltere'deki statüleri konusunda Buckingham Sarayı ile kamuoyunda büyük bir tartışmaya giren Prens Harry ve Markle çifti, güvenlik ekibinin okul servisiyle ilgili sorunlar dile getirmesinin ardından çocuklarını okuldan alıp başka bir okula vermek zorunda kalmıştı.

Kanada televizyon kanalı CTV'ye konuşan Harry, "İngiliz topraklarına geri dönmek harika oldu. Çocuklar okulda mutlu ve bu, bana gelecek yıl temmuz ayında Birmingham'da yapılacak Invictus Oyunları'na gerçekten odaklanabilme şansı veriyor" dedi.

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Prens, gazi askerler yararına düzenlenen Invictus Oyunları'nın kurucusu olarak her yıl müsabakalar düzenliyor.

CTV'nin, İngiltere'ye taşınmasına neyin sebep olduğunu sorması üzerine Harry, "Birçok sebep" diye yanıt verdi.

Sussex çifti, kişisel ve mali nedenlerle 2020'de kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerini bırakmış ABD'ye taşınmıştı. Ardından İngiltere'ye dönme kararıyla herkesi şaşırtan Harry ve ailesi, ülkede "bireysel vatandaş" statüsünde yaşıyor ve kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmiyor.

Çiftin İngiltere'ye dönüş amacı için, çocuklarının büyükbabaları Kral Charles ile daha yakın bir ilişki geliştirmesini istemesinden Meghan Markle'ın oyunculuğa geri dönme arzusuna ve Sussex'lerin daha fazla tanınırlık kazanma isteğine kadar çeşitli spekülasyonlar yapıldı.

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Dönüşlerinden önceki süreçte, Charles'ın aileyle daha fazla zaman geçirebilmekten memnuniyet duyduğu belirtilmişti.

Çiftin İngiltere'ye taşınmasıyla birlikte Kral Charles adına resmi bir mektup yayımlanarak, "Dük ve Düşes'in Ocak 2020'de hükümdar adına temsil görevlerini yürütmekten çekildiği ve artık kraliyet ailesinin görevli üyeleri olmadığı biliniyor. Devlet ve kraliyet görevlerini yerine getiren kraliyet ailesi üyelerinden farklı olan bu statü; çifte mali bağımsızlık ve mahremiyetlerini istedikleri şekilde koruma konusunda sağladığı kişisel hareket alanıyla birlikte tamamen gözetilmeye devam edecektir" denilmişti.