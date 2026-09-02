Ridley Scott, Paul Mescal'ın yeterince "erkeksi" olmadığını söyledi iddiası

İnternette oyuncu Paul Mescal ve yönetmen Ridley Scott hakkında bir söylenti dolaşıyor.

Paul Mescal, 2024'te Ridley Scott'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 'Gladiator 2'de rol aldı. Birkaç ay sonra, 2025'in başlarında, Mescal'ın, Scott'ın 'The Dog Stars' filminde artık rol almayacağı ve rolü Jacob Elordi'nin devralacağı açıklandı. O dönemde, Mescal'ın projeden ayrılmasının nedeni olarak program çakışmaları gösterilmişti.

Yakın zamanda çıkan haberlere göre ise Scott, Mescal'ın 'Gladyatör 2'deki performansından memnun kalmamıştı.

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Ridley Scott

İddiaya göre Scott, 'Gladiator 2'nin düşük performansından Mescal'ı sorumlu tuttu ve onun yeterince 'erkeksi' olmadığını düşündü. Film, dünya çapında yaklaşık 462 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Paul Mescal

Ridley Scott'ın temsilcisi, ünlü yönetmenin, Mescal'ı "erkeksi" bulmadığı yönündeki haberlere yanıt verdi.

Temsilci, bu iddianın doğru olmadığını söyleyerek, "Ridley, Paul'ü çok seviyor ve Gladiator 2'deki harika iş birliğinin ardından Dog Stars'ta onunla çalışmaktan heyecan duyuyordu. Ne yazık ki, Paul'ün başka bir film için prova programı, Ridley'nin filminde yer almasını engelledi. Paul'ü kaybetmekten dolayı hayal kırıklığına uğramış olsa da, rolünde mükemmel olan Jacob Elordi ile çalışma fırsatı bulduğu için çok mutlu" dedi.

Jacob Elordi