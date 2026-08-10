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        Haberler Dünyadan Rod Stewart'ın altıncı torunu oldu

        Rod Stewart'ın altıncı torunu oldu

        Farklı ilişki ve evliliklerinden toplam sekiz çocuğu olan Rod Stewart'ın müzisyen kızı Ruby, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Böylece İngiliz şarkıcının torun sayısı altıya ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        Altıncı kez dede oldu

        Rod Stewart, kızı Ruby'nin nişanlısı Jake Kalick ile ikinci oğlunu kucaklamasıyla altıncı kez dede oldu. 39 yaşındaki Ruby, yeni doğan oğlunun fotoğraflarıyla birlikte mutlu haberi Instagram'da paylaştı.

        Bebeğine Levi Rhodes adını verdiklerini duyuran Ruby, "Levi'nin adı 'Kalbim' anlamına geliyor ve onun gelişi kalplerimizi on kat büyüttü. Otis ve Levi'nin ilk kez karşılaşmasını görmek, şimdiye kadar yaşadığım en harika deneyim olabilir. Otis şimdiden en iyi ağabey oldu ve biz de bu tatlı çocuğa şimdiden çok aşık olduk. Hoş geldin tatlı Levi!" mesajını yazdı.

        Ruby Stewart ile Jake Kalick ikilisinin üç yaşında Otis adında bir oğlu daha var.

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        Sosyal medya fotoğraflarında, 81 yaşındaki Rod Stewart ile 1980'lerin sonlarında evlilik yaşayan Ruby'nin annesi, eski model Kelly Emberg, yeni doğan torununu kucağında tutarken görülüyor.

        Ruby Stewart, Jake Kalick ile 2023 yılının başlarında nişanlanmıştı. Müzisyen Ruby, nisan ayında, babası Rod Stewart'ın sahne aldığı New Orleans Jazz & Heritage Festivali'nde hamile olduğunu ve karnının belirginleştiğini açıklamıştı.

        Daha önce The Sisterhood adlı country müzik ikilisinde sahne alan Ruby, babası Rod Stewart ile birlikte sık sık sahneye çıktı.

        Ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart'ın farklı ilişki ve evliliklerinden toplam sekiz çocuğu var: Sarah Streeter (63), Kimberly Stewart (47), Sean Stewart (46), Ruby Stewart (39), Renee Stewart (34), Liam Stewart (32), Alastair Wallace Stewart (21) ve Aiden Patrick Stewart (15).

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        #Rod Stewart
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