Samar Dadgar'dan ameliyat açıklaması

2023 yılında şarkıcı Özcan Deniz ile evlenen Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşarken bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Hastaneden paylaşım yapan Dadgar, geçireceği diz ameliyatı nedeniyle hastanede yatacağını ve yeniden yürüyebilmesinin birkaç ay süreceğini açıkladı.

"SAĞLIĞIMLA MÜCADELE EDİYORUM"

Ağır bir diz ameliyatı geçireceğini belirten Dadgar, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: Uzun zamandır buralarda yokum. Hayatımın en ağır yasını yaşarken bir yandan da sağlığımla mücadele ediyorum. Bu süreçte tek isteğim sevdiklerimin yanında olmak, onlara destek verebilmek ve bir nebze olsun acılarını hafifletebilmek. Şimdi beni oldukça ağır bir diz ameliyatı bekliyor. 10 gün hastanede kalacağım ve yeniden düzgün yürüyebilmem birkaç ay sürecek.

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Açıklamalarına devam eden Dadgar, ameliyat nedeniyle bir süre sevdiklerinin yanında olamayacak olmasının kendisini üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi: Beni üzen ameliyatın kendisi değil, bir süre sevdiklerimin yanında olamayacak olmak. Bacak dediğin nedir ki, elbet iyileşirim. Yeter ki sevdiklerim iyi olsun, yeniden hayata tutunabilsin. Şimdi bir süre sağlığımla ilgilenmek zorundayım. Anestezi doktoru ve bir sürü tahlil için bugünden yatırdılar. Merak etmeyin, ben iyiyim. Komple bacağı söküp takacağız galiba.