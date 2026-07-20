Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki paylaşımı: İyi ki varsın Aleyna

Selda Bağcan, Aleyna Tilki ile Bodrum'da bir araya geldi. Buluşmanın ardında Bağcan, Tilki ile olan fotoğrafını sosyal medya üzerinden yayımladı.

"İNSANIN İÇİNİ ISITAN BİR GENÇ"

Selda Bağcan, Aleyna Tilki'nin müziğe olan tutkusunu ve merakını takdir ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Dün Bodrum'da canım Aleyna'yla yine uzun uzun sohbet ettik. Her buluşmamız bana iyi geliyor. Müziğe olan tutkusu, merakı ve güzel yüreğiyle insanın içini ısıtan bir genç. İyi ki varsın Aleyna.

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Tilki de Bağcan'ın paylaşımına yorum yaparak usta sanatçının müziğinden ve duruşundan çocukluğundan beri ilham aldığını belirtti.

"ÜLKEMİZİN EN YÜREKLİ GERÇEĞİMİZSİNİZ"

Aleyna Tilki, Selda Bağcan'a şu ifadelerle seslendi: Siz ülkemizin sahip olduğu en yürekli, en değerli gerçeğimizsiniz. Sesinizden ve ruhunuzdan aldığım ilham çocukluğumdan beri kalbimi serinleten bir umut. İnsanca, vicdanıyla, gücünü sadece gerçeğe ve güzelliklere adayan, halkımızın benzersiz çiçeğisiniz. Sizi çok seviyorum. Sadece sesinize tanıklık etmeyip, hayatı nasıl bir yerden yaşadığınıza da tanıklık ediyor olduğum için şanslıyım. Kedileriniz de çok güzeldi" yorumunu yaptı.