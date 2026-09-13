'Sevdan Bir Ateş' dizisinin 2. bölümünden yeni tanıtım

Show TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

Yeni bölümde, Mirza’ya geçmişte yaşananların gerçek yüzünü anlatmak isteyen Leyla’nın, “Üç gün sonra sana her şeyi anlatacağım” sözlerine Mirza’nın “Yarın düğünüm var” cevabını vermesi, Leyla’yı beklemediği bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor.

Mirza’nın evleneceğini öğrenmesinin ardından Leyla’nın gitmeyi seçtiği anlar dikkat çekerken, düğüne gelen gizemli kişi ise fragmanın en çok merak uyandıran anlarından biri oluyor.

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Leyla, Mirza’ya gerçekleri anlatabilecek mi? Düğüne gelen gizemli kişi kim ve gelişi neleri değiştirecek?

'Sevdan Bir Ateş' ikinci bölümüyle 16 Eylül Çarşamba akşamı, saat 20.00’de Show TV’de.