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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' fırtınası açık havada esiyor!

        'Sevdan Bir Ateş' fırtınası açık havada esiyor!

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', her çarşamba dev ekranda gerçekleşen açık hava gösterimleriyle izleyicileri bir araya getirerek ekran başındaki heyecanını sokaklara taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş' fırtınası açık havada esiyor!

        SHOW TV ekranlarının CNP Film imzalı sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', ekranların yanı sıra açık havada da izleyicileri bir araya getiriyor.

        Dizinin her çarşamba ekrana gelen yeni bölümlerini takipçiler dev ekranda hep birlikte izliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler 'Sevdan Bir Ateş' fırtınasının ekran dışına taşan izleyici ilgisini gözler önüne seriyor.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        #show tv
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