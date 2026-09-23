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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

        'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü bölümü bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam

        SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.

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        'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü bölümünde; Leyla’nın nikâhı basıp Mirza’yla evli olduklarını ilan etmesi, Kozaklı Konağı’nda tüm dengeleri bir anda sarsar. Yedi yıl sonra Kapadokya’ya dönen Leyla, geçmişin hesabını sormaya ve kızı Hüma’yla yeni bir hayat kurmaya kararlıdır.

        Fakat konağın kapıları yüzüne kapanırken, yıllardır gömülü kalan sırlar birer birer patlak vermeye başlar. Mirza, Leyla’nın dönüşüyle altüst olan hayatını kontrol altında tutmaya çalışırken, geçmişte yarım kalan duygularının pençesine düşer.

        Destan ise Leyla’nın varlığını kabullenmemekte kararlıdır ve bu dönüşü durdurmak için her yolu denemeye hazırdır. Yaman ve Mihre cephesinde yaşanan gelişmeler, Kozaklılarla aralarındaki gerilimi tehlikeli bir noktaya taşır. Leyla, yıllar önce kendisine kurulan tuzağın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Ancak attığı her adım, onu daha büyük bir tehdidin içine sürükler. Hüma’yla birlikte çıktığı bu yolda anne kız, hiç beklemedikleri bir tehlikenin hedefi olur.

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        'Sevdan Bir Ateş'te Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor. Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim) ve Süreyya Kilimci (Safura) ise diziye konuk oyuncu olarak eşlik ediyor.

        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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