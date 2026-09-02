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        'Sevdan Bir Ateş'ten ikinci tanıtım geldi

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        İkinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, CNP Film imzalı yeni sezondaki en iddialı yapımlarından 'Sevdan Bir Ateş', yayınlanan nefes kesici yeni tanıtımıyla kısa sürede büyük bir beğeni topladı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizi, 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 1'inci Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan yeni tanıtımda, Leyla’nın yıllar önce kendisine kurulan tuzakla Kapadokya'dan Suriye'ye koparılışının ve yıllar süren esaretinin perdeleri aralanıyor.

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        "Sen neredesin Leyla? Neredesin bunca zamandır?" diyerek, yılların acısını ve özlemini dile getiren Mirza'nın feryadı yürekleri sızlatırken; geçmişte kurulan tuzaktan duyulan pişmanlık ve korku dikkat çekiyor.

        "Eğer Mirza öğrenmiş olsaydı Kapadokya'yı başımıza yıkar, hesap sorardı!" sözü ise büyük sırrın ortaya çıkması halinde kopacak fırtınanın sinyalini veriyor.

        Özgürlük mücadelesiyle hayatının eşiğine gelen Leyla'nın, "Ya o trenle gidecektim ya da sonsuza kadar sürgün edildiğim bu hapishanede kalacaktım" diyerek, çocuğuyla birlikte hareket eden trene yetişmeye çalıştığı anlar ise izleyiciye duygusal anlar yaşatıyor.

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        Yeğenini kurtarmak için gittiği Suriye'de 7 yıl sonra kalbinden hiç söküp atamadığı Leyla ile yolları yeniden kesişen Mirza, geçmişin ardındaki büyük sırrı çözebilecek mi?

        'Sevdan Bir Ateş', ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #tv
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