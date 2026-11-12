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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' tüm kategorilerde birinci oldu

        'Sevdan Bir Ateş' tüm kategorilerde birinci oldu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in dün akşam ekrana gelen 10'uncu bölümü reytinglerde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in onuncu bölümüne Mirza’nın ailesini konaktan kovduğu hesaplaşma damga vurdu. Bölümde kullanılan, Bergen’in seslendirdiği 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı da sosyal medyada çok konuşuldu.

        Dizinin yeni bölümü; 20+ABC1’de 8.79 izlenme oranı, 23.34 izlenme payı, Total’de 8.23 izlenme oranı, 22.94 izlenme payı, AB’de ise 7.05 izlenme oranı, 21.60 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Sosyal medyada da çok konuşulan bölüm, #SevdanBirAteş etiketi 4 saat, Mirza 5 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

        10'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Leyla’nın “Annendi… Beni Halep’e o gönderdi!” sözleriyle yedi yıllık gerçeği öğrenen Mirza, konakta annesiyle yüzleşti. Faysal’ın Vuslat’a gösterdiği görüntüler ise Cafer’i vuranın Vuslat olduğunu ortaya çıkardı. En büyük sırrının Faysal tarafından bilinmesi , Vuslat için bir darbe daha oldu.

        Mirza herkesi konaktan kovdu;

        Faysal elindeki görüntülerle Vuslat’ı köşeye sıkıştırdı;

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        Finalde konağa gelen telefonla Nasim’in tehdidini duyan Leyla bayıldı. Leyla’yı arabasına alıp yola çıkan Mirza kaza yaptı. Mirza kendine geldiğinde arka koltuk boştu. Leyla ise gözlerini karanlık bir mağarada, Nasim’in karşısında açtı. Mirza, Leyla’yı Nasim’in elinden kurtarabilecek mi?

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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