Sevim Emre: Rabbim cömert davranmış

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımıyla dikkat çekti. 82 yaşındaki Emre, bikinisiyle objektif karşısına geçtiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Yaz mevsimine veda eden Sevim Emre, paylaşımına şu notu düştü: Hoş geldin Eylül... Yaza veda, sonbahara hoş geldin. Rabbim sağlıkla, mutlulukla tekrarını nasip etsin. Kalbi güzel olanlar, inananlar Yaradan'ın verdiği ömrü hep güzel yaşarlar.

"AKILLARINI YAPAY ZEKÂYLA BOZMUŞLAR"

Fotoğrafının sosyal medyada filtrelendiği ve yapay zeka ile düzenlendiği yönündeki yorumlara sessiz kalmayan Emre, bir takipçisine yanıt vererek iddiaları sert bir dille yalanladı. Yapılan yorumların ardından tepkisini dile getiren Sevim Emre, "Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar... Hiç işim olmaz. Rabbim cömert davranmış şükürler olsun" ifadelerini kullandı.