Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sevim Emre: Rabbim cömert davranmış

        Sevim Emre: Rabbim cömert davranmış

        82 yaşındaki Sevim Emre, bikinili tatil pozunu paylaştı. Emre, fotoğraflarının yapay zekayla düzenlendiği yönündeki yorumlara ise sert yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Rabbim cömert davranmış"

        Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımıyla dikkat çekti. 82 yaşındaki Emre, bikinisiyle objektif karşısına geçtiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

        Yaz mevsimine veda eden Sevim Emre, paylaşımına şu notu düştü: Hoş geldin Eylül... Yaza veda, sonbahara hoş geldin. Rabbim sağlıkla, mutlulukla tekrarını nasip etsin. Kalbi güzel olanlar, inananlar Yaradan'ın verdiği ömrü hep güzel yaşarlar.

        "AKILLARINI YAPAY ZEKÂYLA BOZMUŞLAR"

        Fotoğrafının sosyal medyada filtrelendiği ve yapay zeka ile düzenlendiği yönündeki yorumlara sessiz kalmayan Emre, bir takipçisine yanıt vererek iddiaları sert bir dille yalanladı. Yapılan yorumların ardından tepkisini dile getiren Sevim Emre, "Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar... Hiç işim olmaz. Rabbim cömert davranmış şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sevim Emre
        #Orhan Gencebay
        #Yapay Zeka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi