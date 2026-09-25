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        Haberler Dünyadan Sharon Stone: Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım

        Sharon Stone: Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım

        Erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü' ile dünya çapında ün kazanan Sharon Stone, "Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım" açıklaması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:44 Güncelleme:
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        "Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım"

        Sharon Stone, önceki gün Variety'nin 'Power of Women' (Kadınların Gücü) etkinliğinde hayırseverlik faaliyetleri ve kadın hakları savunuculuğu nedeniyle aldığı ödülü kabul ederken, Hollywood'daki "seks sembolü" imajının ötesine geçme üzerine düşüncelerini paylaştı.

        1992 yapımı erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü' ile dünya çapında ün kazanan 68 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Los Angeles'ta düzenlenen yıldızlarla dolu töreninde kalabalığa hitap etti. Oyuncu, "Ben Amerikan rüyasının bir ürünüyüm" dedi ve maddi zorluklar içinde doğmuş, Pensilvanyalı bir fabrika işçisi olan Joseph William'ın kızı oluşunu örnek gösterdi.

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        “Seks sembolü olmaktan çok uzaklaştım" diyen Stone, "Bunu, beton zeminlerde 10 santimlik topuklu ayakkabılar giymekten ağrıyan bu iki yorgun ayağımı koruyarak başardım" diye ekledi.

        "Onları sağlam bir zemine oturttum çünkü kırmızı, beyaz ve mavide gri yoktur" diyen oyuncu, "Bu yüzden kadınların içinde hissettiğim gücü, sizin aranızda durduğum için alıyorum ve burada durduğumda yalnız değilim" ifadesini kullandı.

        Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filmiyle ünlendi
        Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filmiyle ünlendi

        "CİNSEL PERHİZ YAPIYORUM"

        Stone, bu ayın başında katıldığı bir podcast yayınında, "Artık sadece gerçekten değer verdiğim biriyle birlikte olmak istediğim noktada olduğum için epey bir süredir cinsel perhiz yapıyorum" ifadesini kullanmıştı.

        "Artık sadece cinsel ilişkiye gireceğim biri değil, hayat arkadaşım olacak birini arıyorum" diyen oyuncu, gündelik ilişkiler hakkında konuşurken, "Bundan biraz sıkıldım. Şu anda hiç şansım yok aşamasındayım" şeklinde konuşmuştu.

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        Stone, "Hayatının en büyük aşkını yaşadın mı?" sorusuna, "Hayatımda aşklar yaşadım ama sanırım hayatımın en büyük aşkını yaşamadım" diye yanıt vermişti.

        Stone daha önce 1998-2004 yılları arasında gazeteci Phil Bronstein ile ve 1984-1990 yılları arasında yapımcı Michael Greenburg ile evliydi. Stone, 2000 yılında Bronstein ile olan evliliğinde 26 yaşındaki en büyük oğlu Roan'ı evlat edindi.

        Sharon Stone ve oğulları
        Sharon Stone ve oğulları

        Stone, 2004'te Bronstein'den ayrıldıktan sonra, 2005'te şu anda 21 yaşında olan Laird'i ve bir yıl sonra, şu anda 20 yaşında olan Quinn'i evlat edindi.

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        #sharon stone
        #seks
        #temel içgüdü
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