Show Ana Haber gündemin en sıcak başlıklarını ekrana taşıyor

“Çünkü bilgi gücünüz, doğru haber hakkınız!” anlayışıyla hareket eden Show Ana Haber, günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini ekranlara taşırken, şeffaf ve kaliteli habercilik anlayışıyla izleyicilerine gündemin merkezinden sesleniyor.

Show Ana Haber hafta içi her gün saat 18.25’te Hande Bayraktar’ın, hafta sonu ise aynı saatte Bahar Özmen’in sunumuyla gündemin en sıcak başlıklarını izleyiciyle buluşturuyor.

Hafta içi her gece Tuğba Dural’ın sunumuyla ekrana gelen “Gece Hattı” ise günün öne çıkan son dakika gelişmelerini tüm detaylarıyla izleyiciye aktarıyor.