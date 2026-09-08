Sibel Can, Harbiye'de yine kapalı gişe

Sibel Can, 6 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, geniş repertuvarıyla müzikseverlerle buluştu.

Geceye 'Daha Yolun Başındayım' ile başlayan Sibel Can; 'Arap Saçı', 'Bil Diye Söylüyorum', 'Kış Masalı', 'Çakmak Çakmak', 'Gül Döktüm Yollarına', 'Yalnızlar Treni', 'Beni Yak', 'Paramparça' ve 'Padişah' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Akustik bölümde ise 'Bize Has', 'Rüyalarda Buluşuruz', 'Üşüyorum', 'Hançer', 'Sen Gelmez Oldun', 'Lale Devri' ve 'Begonvil'e yer verdi.

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Türk Sanat Müziği'nden türkülere, poptan arabeske uzanan repertuvarında 'Senede Bir Gün' ve 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı da seslendiren şarkıcı, Volkan Konak'ın 'Ben Seni Sevdiğimi', Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' ve Candan Erçetin'in 'Yalan' eserlerini de yorumladı. Sibel Can, gecenin ilerleyen bölümünde hareketli şarkılar ve potporilerle konserin temposu arttı.

Gecede Filenin Sultanları'nın başarısı da kutlandı. Sibel Can ve Harbiye'deki müzikseverler, milli takımın elde ettiği başarıyı alkışlarla karşıladı. Sanatçı da milli takımın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Konserin öne çıkan anlarından biri ise 'Kıyamam' şarkısının seslendirilmesi oldu. Sibel Can, Eypio ile birlikte Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladığı şarkıyı Harbiye sahnesinde seslendirdi.

2026 konser programına devam eden Sibel Can, yoğun istek üzerine 28 Eylül'de yeniden Harbiye'de sahne alacak. Sanatçı, bu konserle birlikte sezon içinde beşinci kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Sibel Can, sonbahar aylarında da konserlerine devam edecek. Sanatçı; 2 Ekim'de Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, 7 Ekim'de Antalya Açıkhava, 9 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 13 Kasım'da Ankara ATO Congresium ve 23 Kasım'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak.